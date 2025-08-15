Мишустин досрочно покинул встречу премьеров ЕАЭС из-за саммита Путина и Трампа

14 августа Мишустин прибыл в Киргизию с официальным визитом. В этот же день он провел переговоры с председателем кабмина страны Адылбеком Касымалиевым, принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе и встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. 15 августа председатель правительства России также провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом в Чолпон-Ате.