Reuters: Москва и Вашингтон могут достичь ограниченных договоренностей
Россия и США смогут достичь ограниченных договоренностей на саммите президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его словам, некоторые условия могут быть согласованы заранее, поскольку Москва находится под санкционным давлением.
По данным агентства, одним из компромиссов может стать поэтапное прекращение воздушных боевых действий, хотя ранее Россия и Украина обвиняли друг друга в нарушении прежних договоренностей. При этом Путин выдвинул жесткие условия для полного прекращения огня.
Reuters также напоминает, что в последний момент Путин предложил возможное ядерное соглашение, которое позволит обеим сторонам сохранить лицо, даже если прорыва по Украине достичь не удастся.
Ранее The New York Times писала, что встреча Трампа и Путина считается дипломатическим успехом для Москвы. Эксперты газеты отмечают, что саммит выводит Россию из дипломатической изоляции и дает возможность напрямую обсудить позицию с американским лидером.
Саммит Путина и Трампа, который пройдет в Анкоридже на Аляске, начнется в 22:00 мск 15 августа (11:00 по местному времени). Главной темой встречи станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.