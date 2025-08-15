Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: Москва и Вашингтон могут достичь ограниченных договоренностей

Ведомости

Россия и США смогут достичь ограниченных договоренностей на саммите президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его словам, некоторые условия могут быть согласованы заранее, поскольку Москва находится под санкционным давлением.

По данным агентства, одним из компромиссов может стать поэтапное прекращение воздушных боевых действий, хотя ранее Россия и Украина обвиняли друг друга в нарушении прежних договоренностей. При этом Путин выдвинул жесткие условия для полного прекращения огня.

Reuters также напоминает, что в последний момент Путин предложил возможное ядерное соглашение, которое позволит обеим сторонам сохранить лицо, даже если прорыва по Украине достичь не удастся.

Ранее The New York Times писала, что встреча Трампа и Путина считается дипломатическим успехом для Москвы. Эксперты газеты отмечают, что саммит выводит Россию из дипломатической изоляции и дает возможность напрямую обсудить позицию с американским лидером.

Саммит Путина и Трампа, который пройдет в Анкоридже на Аляске, начнется в 22:00 мск 15 августа (11:00 по местному времени). Главной темой встречи станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных