NYT назвала саммит на Аляске дипломатической победой Москвы

Трамп обвинил СМИ в несправедливом освещении его предстоящего саммита с Путиным. По его словам, журналисты ссылаются на мнения бывших чиновников, включая экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, утверждающего, что Путин «уже победил», несмотря на то что встреча состоится на территории США. Американский лидер назвал такие заявления абсурдными и подчеркнул, что его команда «побеждает во всем».