Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT назвала саммит на Аляске дипломатической победой Москвы

Ведомости

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина считается дипломатическим успехом для Москвы, пишет New York Times (NYT). Эксперты газеты отмечают, что саммит выводит Россию из дипломатической изоляции и дает возможность напрямую обсудить позицию с американским лидером.

По мнению военного политолога Сергея Михеева, это дипломатический прорыв, даже если стороны не достигнут соглашений по всем вопросам.

Помимо имиджевых выгод, саммит уже оказал влияние на международную обстановку, усилив разногласия внутри НАТО и временно отложив введение новых санкций США против России, пишет NYT. Ранее Трамп предупреждал, что при отсутствии договоренности о прекращении огня он введет жесткие меры против Москвы и стран, поддерживающих ее, в том числе Китая и Индии.

Трамп обвинил СМИ в несправедливом освещении его предстоящего саммита с Путиным. По его словам, журналисты ссылаются на мнения бывших чиновников, включая экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, утверждающего, что Путин «уже победил», несмотря на то что встреча состоится на территории США. Американский лидер назвал такие заявления абсурдными и подчеркнул, что его команда «побеждает во всем».

Саммит Путина и Трампа, который пройдет в Анкоридже на Аляске, начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных