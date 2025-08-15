NYT назвала саммит на Аляске дипломатической победой Москвы
Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина считается дипломатическим успехом для Москвы, пишет New York Times (NYT). Эксперты газеты отмечают, что саммит выводит Россию из дипломатической изоляции и дает возможность напрямую обсудить позицию с американским лидером.
По мнению военного политолога Сергея Михеева, это дипломатический прорыв, даже если стороны не достигнут соглашений по всем вопросам.
Помимо имиджевых выгод, саммит уже оказал влияние на международную обстановку, усилив разногласия внутри НАТО и временно отложив введение новых санкций США против России, пишет NYT. Ранее Трамп предупреждал, что при отсутствии договоренности о прекращении огня он введет жесткие меры против Москвы и стран, поддерживающих ее, в том числе Китая и Индии.
Трамп обвинил СМИ в несправедливом освещении его предстоящего саммита с Путиным. По его словам, журналисты ссылаются на мнения бывших чиновников, включая экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, утверждающего, что Путин «уже победил», несмотря на то что встреча состоится на территории США. Американский лидер назвал такие заявления абсурдными и подчеркнул, что его команда «побеждает во всем».
Саммит Путина и Трампа, который пройдет в Анкоридже на Аляске, начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.