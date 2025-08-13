Газета
Главная / Политика /

Трамп обрушился на СМИ из-за сообщений о «победе Путина»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в несправедливом освещении его предстоящего саммита с российским лидером Владимиром Путиным, который пройдет 15 августа в Анкоридже. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, журналисты ссылаются на мнения бывших чиновников, включая экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, утверждающего, что Путин «уже победил», несмотря на то что встреча состоится на территории США. Американский лидер назвал такие заявления абсурдными и подчеркнул, что его команда «побеждает во всем».

«Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно в рамках сделки с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку!» – пожаловался Трамп.

По данным CNN, саммит пройдет на объединенной военной базе Элмендорф–Ричардсон в Анкоридже. Как до этого отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. 13 августа Трамп заявил, что лидеры ЕС ожидают его сделки по Украине.

