Белый дом: встреча Путина и Трампа в Анкоридже начнется в 22:00 мск
Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет в Анкоридже на Аляске, начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Это следует из графика американского лидера, распространенного Белым домом.
14 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 мск (11:30 по местному времени). Как уточнил помощник президента, это будет разговор тет-а-тет с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
В российскую делегацию войдут Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Состав американской делегации тоже определен, но не был раскрыт без официального объявления со стороны Белого дома.
Встреча Путина и Трампа в составе делегаций пройдет по формуле «5 на 5». Ушаков пояснил, что такой формат был выбран с учетом того, что на повестке – «важные и чувствительные темы», а круг участников намеренно ограничен.