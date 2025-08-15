Белый дом: встреча Путина и Трампа в Анкоридже начнется в 22:00 мск

14 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 мск (11:30 по местному времени). Как уточнил помощник президента, это будет разговор тет-а-тет с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком.