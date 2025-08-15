FT: Китай пригрозил иностранным компаниям запретом на накопление запаса металлов

Китайские власти призвали зарубежные компании воздержаться от накопления редкоземельных металлов и продукции их переработки, включая магниты для электродвигателей, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Пекин предупреждает, что в случае выявления таких действий может ввести более жесткие ограничения на экспорт.