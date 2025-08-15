Газета
Главная / Политика /

FT: Китай пригрозил иностранным компаниям запретом на накопление запаса металлов

Ведомости

Китайские власти призвали зарубежные компании воздержаться от накопления редкоземельных металлов и продукции их переработки, включая магниты для электродвигателей, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Пекин предупреждает, что в случае выявления таких действий может ввести более жесткие ограничения на экспорт.

По данным издания, власти намеренно сокращают разрешенные объемы поставок, чтобы не допустить создания запасов за рубежом, используя контроль над отраслью как рычаг в торговых переговорах с США. Китай перерабатывает около 90% мировых запасов редкоземельных металлов и производит 94% постоянных магнитов.

Что США и Китай должны решить еще за 90 суток торгового перемирия

Экономика / Мировая экономика

В апреле Пекин включил семь категорий редкоземельных металлов в список товаров под экспортным контролем в ответ на американские пошлины, пишет FT. Несмотря на частичное возобновление поставок после жалоб западных компаний, экспорт остаётся жестко регулируемым.

По оценке Американо-китайского делового совета, половина заявок иностранных компаний на поставки редкоземельных элементов в июле была отклонена или осталась без ответа. Из-за ограничений некоторые западные производители, в том числе американская Regal Rexnord, переносят производство в Китай для упрощения доступа к материалам.

США и КНР продлили торговое перемирие еще на 90 дней – до 10 ноября. В тексте документа Белого дома продление отсрочки обосновывается тем, что США продолжают вести переговоры с КНР «для решения проблемы отсутствия взаимности в торговых отношениях и связанных проблем национальной и экономической безопасности».

