ТАСС: итоги саммита РФ и США повлияют на обсуждение 19-го пакета санкций ЕС

Итоги саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет на Аляске, повлияют на обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций со стороны стран Евросоюза. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из дипломатических миссий в Брюсселе.