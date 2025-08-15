ТАСС: итоги саммита РФ и США повлияют на обсуждение 19-го пакета санкций ЕС
Итоги саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет на Аляске, повлияют на обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций со стороны стран Евросоюза. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из дипломатических миссий в Брюсселе.
Собеседник агентства подчеркнул, что для утверждения нового пакета санкций необходим компромисс всех стран Европейского союза, и итоги переговоров Москвы и Вашингтона, «безусловно, повлияют на настроение стран-членов».
Первое обсуждение глав МИД Евросоюза по поводу нового санкционного пакета в отношении России пройдет 29-30 августа на неформальной встрече в Копенгагене, рассказал источник ТАСС.
Переговоры глав РФ и США пройдут в городе Анкоридже 15 августа. По данным CNN, местом проведения переговоров станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
11 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз продолжит работу над 19-м пакетом антироссийских санкций. «Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки», – подчеркнула она.