Самолет Ил-96 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Самолет Ил-96 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где ожидается встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данных сервиса Flightradar.
Лайнер приземлился около 13:50 мск.
15 августа в Анкоридже состоятся переговоры Путина и Трампа. Встреча начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что ее главной темой будет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
В российскую делегацию на переговорах входят министр иностранных дел Сергей Лавров, Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Лавров, Дмитриев и посол России в США Александр Дарчиев уже прибыли на Аляску.