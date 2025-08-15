Белый дом назвал состав делегации на Аляске

Белый дом назвал состав делегации на АляскеВ нее войдут госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф, главы минторга и минфина, директор ЦРУ
Американскую сторону на переговорах с Россией на Аляске представят госсекретарь США Марко Рубио, глава минторга Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф. Об этом сообщили в Белом доме, передает Reuters.
Кроме того, в состав делегации США вошли спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава Белого дома Сьюзи Уайлс, ее заместитель Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.
15 августа на Аляске в Анкоридже состоятся переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что встреча начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что ее главной темой будет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
В российскую делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лаврова, Ушаков, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Встреча Путина и Трампа в составе делегаций пройдет по формуле «5 на 5». Ушаков пояснил, что такой формат был выбран с учетом того, что на повестке – «важные и чувствительные темы», а круг участников намеренно ограничен.