Трамп перед встречей с Путиным: ставки высоки

13 августа пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, говоря о предполагаемых итогах встречи, заявил, что «было бы большой ошибкой» забегать вперед и пытаться что-то предрекать. Представитель Кремля добавил, что в сейчас между Москвой и Вашингтоном идет обсуждение российско-украинского конфликта. По его словам, мнение Киева будет обсуждаться на следующих этапах.