Главная / Политика /

Трамп перед встречей с Путиным: ставки высоки

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в преддверии саммита с президентом России Владимиром Путины заявил о высоких ставках предстоящих переговоров.

«Ставки высоки», – написал американский лидер в Truth Social.

15 августа в Анкоридже пройдет встреча Путина и Трампа. Она начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что главной темой саммита будет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп неоднократно говорил, что переговоры на Аляске будут предварительными. После встречи с Путиным он ожидает встречи президента России с президентом Украины Владимиром Зеленским или трехстороннего саммита.

13 августа пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, говоря о предполагаемых итогах встречи, заявил, что «было бы большой ошибкой» забегать вперед и пытаться что-то предрекать. Представитель Кремля добавил, что в сейчас между Москвой и Вашингтоном идет обсуждение российско-украинского конфликта. По его словам, мнение Киева будет обсуждаться на следующих этапах.

