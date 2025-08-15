Макрон и Зеленский встретятся после саммита России и США
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого достигли договоренности встретиться после саммита России и США на Аляске. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Конкретная дата или место встречи не раскрываются.
15 августа в Анкоридже на Аляске состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Помощник российского главы Юрий Ушаков сообщал, что главной темой саммита будет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Трамп неоднократно заявлял, что переговоры на Аляске будут предварительными. После саммита с Путиным он ожидает встречи президента России с Зеленским или трехстороннего саммита. 14 августа президент США рассказал о планах позвонить украинскому главе для организации встречи с ним после переговоров в Анкоридже.