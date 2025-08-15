Макрон и Зеленский встретятся после саммита России и США

Трамп неоднократно заявлял, что переговоры на Аляске будут предварительными. После саммита с Путиным он ожидает встречи президента России с Зеленским или трехстороннего саммита. 14 августа президент США рассказал о планах позвонить украинскому главе для организации встречи с ним после переговоров в Анкоридже.