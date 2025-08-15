Судно получило повреждения в порту Оля в результате атаки БПЛА
В Астраханской области атаке украинских беспилотников подвергся порт Оля. Обломками сбитого БПЛА было повреждено судно, сообщает губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
Ущерба инфраструктуре нет, как и пострадавших, сообщает губернатор. При обнаружении других обломков Бабушкин попросил не производить самостоятельные действия с ними и сообщать о находке органам правопорядка.
В период с 8.00 до 11.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников. Семь БПЛА сбили над Белгородской областью, шесть – над территорией Крыма и один – над акваторией Черного моря.