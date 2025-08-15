Средства ПВО за три часа уничтожили 14 украинских беспилотников

В ночь на 15 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами РФ. Больше всего БПЛА сбили над территорией Курской области (13), еще 11 над Ростовской. Семь беспилотников уничтожили над Самарской областью, шесть – над Белгородской, пять – над Орловской. По четыре дрона ликвидировали над Брянской и Воронежской областям. По одному БПЛА – над территорией Саратовской области, Калмыкией и Азовским морем.