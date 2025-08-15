Силы ПВО уничтожили 53 беспилотника над 9 регионами и Азовским морем

Больше всего БПЛА, 13, сбили над территорией Курской области, еще 11 над Ростовской. Семь беспилотников уничтожили над Самарской областью, шесть – над Белгородской, пять – над Орловской. По четыре дрона ликвидировали над Брянской и Воронежской областям. По одному БПЛА – над территорией Саратовской области, Республики Калмыкия и акваторией Азовского моря.