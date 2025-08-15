Силы ПВО уничтожили 53 беспилотника над 9 регионами и Азовским морем
В ночь на 15 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над 10 регионами РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Больше всего БПЛА, 13, сбили над территорией Курской области, еще 11 над Ростовской. Семь беспилотников уничтожили над Самарской областью, шесть – над Белгородской, пять – над Орловской. По четыре дрона ликвидировали над Брянской и Воронежской областям. По одному БПЛА – над территорией Саратовской области, Республики Калмыкия и акваторией Азовского моря.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в ночь на 15 августа украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате погибла женщина, еще шесть человек пострадали.
В 6:30 мск Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин») и Тамбова («Донское»). Позже, в 7:24 мск, Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Самары «Курумоч». Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.