Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны Британии готово направить войска на Украину после прекращения огня

Ведомости

Великобритания готова направить своих военных на Украину сразу после достижения соглашения о прекращении огня. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, передает CNN.

«Мы готовы направить британских военных на Украину, в том числе для того, чтобы успокоить украинцев», – сказал Хили.

Хили выразил надежду, что саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске станет «первым шагом на пути к серьезным переговорам».

Заявления министра прозвучали на фоне совместного обращения лидеров Великобритании, Франции и Германии, которые подчеркнули готовность играть «активную роль» в обеспечении безопасности Украины после завершения боевых действий.

Фото.

Что происходит в Анкоридже в преддверии саммита Путина и Трампа

Политика / Фото

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в 22:00 мск (11:00 по местному времени) на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема – поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп отмечал, что переговоры будут носить предварительный характер. Он рассчитывает, что после встречи с Путиным состоятся переговоры президентов России и Украины либо трехсторонний саммит. 14 августа американский лидер сообщил, что планирует позвонить Владимиру Зеленскому для обсуждения возможной встречи.

По данным Telegraph, саммит в Анкоридже может стать самым опасным моментом для Зеленского за все время конфликта: неблагоприятный исход переговоров может вынудить его принять невыгодное соглашение или отказаться от него, рискуя потерять поддержку США.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных