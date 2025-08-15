Минобороны Британии готово направить войска на Украину после прекращения огня
Великобритания готова направить своих военных на Украину сразу после достижения соглашения о прекращении огня. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, передает CNN.
«Мы готовы направить британских военных на Украину, в том числе для того, чтобы успокоить украинцев», – сказал Хили.
Хили выразил надежду, что саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске станет «первым шагом на пути к серьезным переговорам».
Заявления министра прозвучали на фоне совместного обращения лидеров Великобритании, Франции и Германии, которые подчеркнули готовность играть «активную роль» в обеспечении безопасности Украины после завершения боевых действий.
Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в 22:00 мск (11:00 по местному времени) на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема – поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Трамп отмечал, что переговоры будут носить предварительный характер. Он рассчитывает, что после встречи с Путиным состоятся переговоры президентов России и Украины либо трехсторонний саммит. 14 августа американский лидер сообщил, что планирует позвонить Владимиру Зеленскому для обсуждения возможной встречи.
По данным Telegraph, саммит в Анкоридже может стать самым опасным моментом для Зеленского за все время конфликта: неблагоприятный исход переговоров может вынудить его принять невыгодное соглашение или отказаться от него, рискуя потерять поддержку США.