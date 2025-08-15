Путин посетил завод «Омега-Си» в Магадане

На данный момент, в Магадане президент проводит совещание по реализации мастер-плана города.



Путин посетил город перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет на Аляске. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что в ходе своего визита в Магадан Путин посетит предприятие, парк, а также физкультурно-оздоровительный комплекс.