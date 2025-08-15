Газета
Путин посетил завод «Омега-Си» в Магадане

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл с осмотрел завод «Омега-Си» в Магадане в рамках своей рабочей поездки. Об этом сообщает Кремль.

Главу государства сопровождали и давали пояснения губернатор Магаданской области Сергей Носов, генеральный директор ООО «Тихрыбком» (компании-учредителя завода) Николай Котов и директор ООО «Омега-Си» Анатолий Попов.

Как отмечается, завод специализируется на переработке и рафинировании рыбного жира с последующим выпуском капсулированной продукции с высоким содержанием омега-3. Предприятие стало первым в стране, где из сардины и сельди Охотского моря производят реэтерифицированные триглицериды. Производственные процессы соответствуют международным стандартам качества.

Как передают «РИА Новости», Путин также посетил спорткомплекс «Президентский», который открывал в 2023 г. по видеосвязи.

На данный момент, в Магадане президент проводит совещание по реализации мастер-плана города.

Путин посетил город перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет на Аляске. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что в ходе своего визита в Магадан Путин посетит предприятие, парк, а также физкультурно-оздоровительный комплекс.

По словам представителя Кремля, в городе реализуются проекты по созданию комфортной среды для проживания. Президент осмотрит парк и дом культуры, добавил он.

