Путин посетил завод «Омега-Си» в Магадане
Президент России Владимир Путин прибыл с осмотрел завод «Омега-Си» в Магадане в рамках своей рабочей поездки. Об этом сообщает Кремль.
Главу государства сопровождали и давали пояснения губернатор Магаданской области Сергей Носов, генеральный директор ООО «Тихрыбком» (компании-учредителя завода) Николай Котов и директор ООО «Омега-Си» Анатолий Попов.
Как отмечается, завод специализируется на переработке и рафинировании рыбного жира с последующим выпуском капсулированной продукции с высоким содержанием омега-3. Предприятие стало первым в стране, где из сардины и сельди Охотского моря производят реэтерифицированные триглицериды. Производственные процессы соответствуют международным стандартам качества.
Как передают «РИА Новости», Путин также посетил спорткомплекс «Президентский», который открывал в 2023 г. по видеосвязи.
На данный момент, в Магадане президент проводит совещание по реализации мастер-плана города.
Путин посетил город перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет на Аляске. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что в ходе своего визита в Магадан Путин посетит предприятие, парк, а также физкультурно-оздоровительный комплекс.
По словам представителя Кремля, в городе реализуются проекты по созданию комфортной среды для проживания. Президент осмотрит парк и дом культуры, добавил он.