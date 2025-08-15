Путин прилетел в Магадан перед встречей с президентом США на Аляске

«Там очень удачное есть промышленное производство, достаточно высокотехнологичное. Там создаются витамины из рыбьего жира и так далее. Действительно наши препараты, витамин D и все остальные, которые не уступают зарубежным аналогам. Причем это не ради красного словца, а так оно и есть», – уточнил Песков.