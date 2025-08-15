Путин прилетел в Магадан перед встречей с президентом США на Аляске
Перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом, которые пройдут на Аляске 15 августа, глава РФ Владимир Путин посетил Магадан. Об этом сообщает «РИА Новости».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что в ходе своего визита в Магадан Путин посетит предприятие, парк, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, в городе реализуются проекты по созданию комфортной среды для проживания. Президент осмотрит парк и дом культуры, добавил он.
«Там очень удачное есть промышленное производство, достаточно высокотехнологичное. Там создаются витамины из рыбьего жира и так далее. Действительно наши препараты, витамин D и все остальные, которые не уступают зарубежным аналогам. Причем это не ради красного словца, а так оно и есть», – уточнил Песков.
Кроме того, в рамках поездки в Магадан Путин встретится с губернатором региона Сергеем Носовым.
15 августа в Анкоридже на Аляске пройдет саммит Путина и Трампа. По данным CNN, местом проведения переговоров станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет около 3000 км. Время перелета между городами составит около четырех часов.