Путин провел совещание по вопросам развития Магадана
Магадан меняется, становится более современным, удобным и привлекательным для жителей и бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в город, где провел совещание, посвященное реализации мастер-плана развития города.
По словам Путина, уже введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта, активно развивается парк «Маяк» и расчищается территория бухты Нагаева для создания морского логистического центра. Президент подчеркнул необходимость проанализировать результаты реализации мастер-планов дальневосточных городов, выявить проблемные вопросы и обсудить детали развития Магадана.
Он напомнил, что масштабная работа по обновлению городов Дальнего Востока стартовала в 2021 г.: подготовлены 22 мастер-плана развития городов и агломераций региона, где проживает почти 4,5 млн человек – более половины населения Дальнего Востока. На сегодняшний день в дальневосточных городах построено и введено в эксплуатацию уже 165 объектов.
Ранее Путин осмотрел завод «Омега-Си» в Магадане в рамках своей рабочей поездки. Он также посетил спорткомплекс «Президентский», который открывал в 2023 г. по видеосвязи.
Путин посетил Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет на Аляске. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что в ходе своего визита в Магадан Путин посетит предприятие, парк, а также физкультурно-оздоровительный комплекс.