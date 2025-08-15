Путин провел совещание по вопросам развития Магадана

Он напомнил, что масштабная работа по обновлению городов Дальнего Востока стартовала в 2021 г.: подготовлены 22 мастер-плана развития городов и агломераций региона, где проживает почти 4,5 млн человек – более половины населения Дальнего Востока. На сегодняшний день в дальневосточных городах построено и введено в эксплуатацию уже 165 объектов.