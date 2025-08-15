Путину на заводе в Магадане показали консервы из «мяса морского зверя»

Президент отметил, что Магадан меняется и становится более современным и комфортным для жизни и бизнеса. В эксплуатацию введен новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта, развивается парк «Маяк» и очищается территория бухты Нагаева для будущего логистического центра. Путин подчеркнул необходимость тщательно проанализировать итоги мастер-планов дальневосточных городов и определить проблемные вопросы для дальнейшей работы.