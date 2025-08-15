Путину на заводе в Магадане показали консервы из «мяса морского зверя»
Президент Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магадан посетил завод «Омега Си», где ему представили местную продукцию. Губернатор Магаданской области Сергей Носов показал президенту консервы из нерпы, которые в регионе называют «мясом морского зверя».
«Мясо. Кстати считается, что очень полезное по своим свойствам для подводников», – сказал Носов (цитата по ТАСС).
Путин уточнил, из какого животного сделана продукция.
«Это ларга. Это не морж, моржей у нас здесь нету, это так называемый морской заяц, нерпа», – пояснил губернатор.
Поездка Путина в Магадан состоялась перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. В ходе визита глава государства также посетил спорткомплекс «Президентский» и провел совещание по реализации мастер-плана развития города.
Президент отметил, что Магадан меняется и становится более современным и комфортным для жизни и бизнеса. В эксплуатацию введен новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта, развивается парк «Маяк» и очищается территория бухты Нагаева для будущего логистического центра. Путин подчеркнул необходимость тщательно проанализировать итоги мастер-планов дальневосточных городов и определить проблемные вопросы для дальнейшей работы.