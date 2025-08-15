FT: Зеленский испытывает беспокойство перед встречей Путина и Трампа на Аляске

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что в основном стороны сконцентрируются на урегулировании украинского кризиса. В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что Путин и Трамп обсудят весь спектр отношений, в том числе РФ и США, так как они требуют восстановления. Он подчеркнул, что настроение у российских переговорщиков «боевое».