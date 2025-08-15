FT: Зеленский испытывает беспокойство перед встречей Путина и Трампа на Аляске
Настроение президента Украины Владимира Зеленского и его окружения в преддверии саммита РФ – США можно назвать «напряженным», сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника.
«Настроение у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения «напряженное» на фоне проведения саммита на расстоянии более 5000 миль [8000 км]», – выяснило издание.
По словам приближенных к Зеленскому чиновников, их беспокойство связано с тем, что их «отстранили» от обсуждения, влияющего на будущее государства.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры, по данным Белого дома, начнутся около 22:00 мск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва ожидает их «результативного» завершения. Он рассказал, что встреча глав государств может продлиться минимум 6–7 часов.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что в основном стороны сконцентрируются на урегулировании украинского кризиса. В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что Путин и Трамп обсудят весь спектр отношений, в том числе РФ и США, так как они требуют восстановления. Он подчеркнул, что настроение у российских переговорщиков «боевое».