Патриарх Кирилл провел молебен в преддверии переговоров Путина и Трампа

Ожидается, что встреча Путина и Трампа начнется около 22:00 мск 15 августа. Она пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Американский лидер заявил, что стремится к быстрому прекращению огня в конфликте России и Украины и будет огорчен, если это решение не будет достигнуто на ближайших переговорах с Путиным. При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что в повестке встречи не только экономические вопросы и украинский кризис, но и восстановление отношений России и США.