Патриарх Кирилл провел молебен в преддверии переговоров Путина и Трампа
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел молебен перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщается на сайте Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).
«И да поможет Господь нашим лидерам и всем тем, кто принимает участие в этих переговорах, достичь этой важной, я бы сказал, великой цели – принципиального изменения в отношениях между двумя великими ядерными государствами», – сказал священнослужитель перед началом службы.
Он прочитал несколько молитв. Вместе с ним были его личный секретарь епископ Алексий Раменский и другие сотрудники Московской патриархии.
Ожидается, что встреча Путина и Трампа начнется около 22:00 мск 15 августа. Она пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Американский лидер заявил, что стремится к быстрому прекращению огня в конфликте России и Украины и будет огорчен, если это решение не будет достигнуто на ближайших переговорах с Путиным. При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что в повестке встречи не только экономические вопросы и украинский кризис, но и восстановление отношений России и США.