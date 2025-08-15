CNN: Келлога не включили в делегацию на саммит с РФ из-за его симпатий к Киеву

Трамп в интервью Fox News на борту самолета выразил уверенность, что его переговоры с Путиным пройдут «очень хорошо». Он заявил, что надеется быстро добиться прекращения огня на Украине и «огорчится», если это не случится сегодня. Переговоры президентов России и США пройдут 15 августа в 22:00 мск (11:00 по местному времени) на базе Эльмендорф-Ричардсон.