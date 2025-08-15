CNN: Келлога не включили в делегацию на саммит с РФ из-за его симпатий к Киеву
Спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога не включили в делегацию из-за его симпатий к Киеву, сообщил CNN со ссылкой на представителя американской администрации.
Келлог представляет собой основное контактное лицо администрации Трампа на встречах с украинской стороной. Его присутствие на саммите могло сделать встречу «контрпродуктивной», объяснил высокопоставленный представитель администрации.
Европейцы по-прежнему обеспокоены тем, что Келлога не включили в делегацию, пишет CNN.
«Он надеялся быть там, и он должен был быть там», – сказал один европейский чиновник.
По словам источников CNN, Келлог войдет в состав делегации США, которая отправится на трехстороннюю встречу с Россией и Украиной.
Трамп в интервью Fox News на борту самолета выразил уверенность, что его переговоры с Путиным пройдут «очень хорошо». Он заявил, что надеется быстро добиться прекращения огня на Украине и «огорчится», если это не случится сегодня. Переговоры президентов России и США пройдут 15 августа в 22:00 мск (11:00 по местному времени) на базе Эльмендорф-Ричардсон.