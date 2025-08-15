Трамп заявил о желании «подготовить почву» для сделки Москвы и Киева
Россия и Украина должны заключить сделку о мире самостоятельно, но необходимо подготовить для этого почву, заявил президент США Дональд Трамп о своем намерении.
Саммит РФ – США стартовал в Анкоридже на Аляске. Трамп встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома аплодировал, пока его коллега из Москвы шел по красной дорожке. Затем они пожали друг другу руки, их беседа началась с поездки в лимузине Трампа.
Далее пройдут переговоры президентов с участием министром в формате «три на три». Путина будут сопровождать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Вместе Дональдом Трампом в беседе поучаствуют госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.