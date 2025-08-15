NBC подсчитал, сколько разговаривали Путин и Трамп в формате тет-а-тет
Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу удалось поговорить в формате тет-а-тет только 10 минут на пути к зданию базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.
Лидеры после практически одновременного выхода из своих самолетов вышли к прессе и сели в Cadillac американского лидера.
Журналистов запустили в комнату для переговоров в 11:26 по местному времени (22:26 мск). Вместе с президентами от РФ – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, от США – госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Лидеры не стали отвечать на вопросы прессы, которую попросили покинуть комнату примерно через минуту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что переговоры могут занять минимум 6-7 часов.