NBC подсчитал, сколько разговаривали Путин и Трамп в формате тет-а-тет

Журналистов запустили в комнату для переговоров в 11:26 по местному времени (22:26 мск). Вместе с президентами от РФ – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, от США – госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.