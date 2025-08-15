Путин сел в Cadillac Трампа на Аляске
Президент РФ Владимир Путин отправился на переговоры вместе с Дональдом Трампом – на Cadillac американского лидера. Это следует из трансляции встречи.
Самолеты лидеров прибыли в американский штат Аляска в 11:00 по местному времени 15 августа. Сегодня на территории базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже пройдет саммит президентов, где главной темой станет завершение российско-украинского конфликта.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что переговоры лидеров РФ и США могут занять минимум 6-7 часов.
Песков также сообщил, что беседа президентов России и США в формате тет-а-тет пройдет с участием помощников. Ожидается, что со стороны Москвы это будут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны Вашингтона – госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.