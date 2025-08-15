Путин сел в Cadillac Трампа на Аляске

Песков также сообщил, что беседа президентов России и США в формате тет-а-тет пройдет с участием помощников. Ожидается, что со стороны Москвы это будут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны Вашингтона – госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.