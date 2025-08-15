Reuters: США перед саммитом обсуждали применение атомных ледоколов РФ на Аляске
В Белом доме в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа велись обсуждения об использовании в будущем российских атомных ледоколов в СПГ-проектах на Аляске, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с дискуссиями.
«Идея обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске», – говорится в материале.
11 августа журнал The Spectator писал, что Трамп на встрече с Путиным может согласиться с условиями России по урегулированию конфликта на Украине и призвать к этому Европу, в том числе Киев. Издание выразило мнение, что такой исход может быть обусловлен дальнейшим многомиллиардным экономическим партнерством с Москвой в Арктике.
Встреча глав государств началась в Анкоридже на Аляске. Белый дом опубликовал их совместное фото с подписью: «В поисках мира». Пресса покинула зал, где проходят переговоры в формате «три на три». От России там присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США дискуссию ведут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.