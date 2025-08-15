11 августа журнал The Spectator писал, что Трамп на встрече с Путиным может согласиться с условиями России по урегулированию конфликта на Украине и призвать к этому Европу, в том числе Киев. Издание выразило мнение, что такой исход может быть обусловлен дальнейшим многомиллиардным экономическим партнерством с Москвой в Арктике.