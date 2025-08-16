Захарова: западные СМИ в состоянии помешательства от встречи Путина в США
Западные СМИ в состоянии помешательства из-за того, что президента РФ Владимира Путина встретили в США с красной ковровой дорожкой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«<...> три года они [западные СМИ] рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», – написала она.
Президентский борт РФ приземлился на Аляске в 10:56 по местному времени (21:56 мск). Торжественный выход начался через 13 минут. На красной ковровой дорожке его встречал Трамп. Перед рукопожатием президент Соединенных Штатов несколько раз похлопал в ладоши. Над головами лидеров и прессы пролетел американский стелс-бомбардировщик в сопровождении истребителей ВВС США.
В настоящий момент проходят переговоры Путина и Трампа. Они стартовали в 11:27 по местному времени (22:27 мск) и проходят в узком составе «три на три». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что диалог может занять минимум 6-7 часов.