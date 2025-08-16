Захарова: западные СМИ в состоянии помешательства от встречи Путина в США

Президентский борт РФ приземлился на Аляске в 10:56 по местному времени (21:56 мск). Торжественный выход начался через 13 минут. На красной ковровой дорожке его встречал Трамп. Перед рукопожатием президент Соединенных Штатов несколько раз похлопал в ладоши. Над головами лидеров и прессы пролетел американский стелс-бомбардировщик в сопровождении истребителей ВВС США.