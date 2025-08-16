Песков сообщил об участии Белоусова в саммите РФ и США в расширенном составе

Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа на Аляске. Пока российский лидер шел по красной дорожке, его коллега из США аплодировал ему. Затем они пожали друг другу руки и уехали на место проведения переговоров на лимузине Трампа. Сейчас на военной базе Эльмендорф-Ричардсон проходят переговоры, в ходе которых стороны должны обсудить не только урегулирование украинского кризиса, но и восстановление отношений РФ и США, в том числе торгово-экономические связи.