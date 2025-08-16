Песков сообщил об участии Белоусова в саммите РФ и США в расширенном составе
Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие в переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в расширенном составе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.
На вопрос о том, почему Белоусова нет среди политиков на встрече «три на три», представитель Кремля уточнил, что узкий состав переговорщиков зеркальный. Оба государства представляют президенты, главы МИД и помощники президентов.
Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа на Аляске. Пока российский лидер шел по красной дорожке, его коллега из США аплодировал ему. Затем они пожали друг другу руки и уехали на место проведения переговоров на лимузине Трампа. Сейчас на военной базе Эльмендорф-Ричардсон проходят переговоры, в ходе которых стороны должны обсудить не только урегулирование украинского кризиса, но и восстановление отношений РФ и США, в том числе торгово-экономические связи.
Телеканал CNN сообщал, что европейские чиновники почувствовали облегчение после того, как узнали, что саммит пройдет не «тет-а-тет», а в формате «три на три» с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, помощника президента РФ Юрия Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.