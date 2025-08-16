Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три» длятся уже более двух часов
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в присутствии своих представителей в Анкоридже на Аляске ведут дискуссию уже более двух часов. Беседа проводится в закрытом от прессы режиме.
Переговоры начались около 22:20 мск (11:20 по местному времени). Президенты сначала провели 10-минутный разговор один на один в лимузине Трампа (по дороге из аэропорта), а затем начали официальную часть саммита в присутствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника президента РФ Юрий Ушакова, а также госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что беседа может продлиться около 6-7 часов. Позже он добавил в разговоре с журналистом Алексеем Юнашевым, что в расширенном составе российской делегации в переговорах также примет участие министр обороны РФ Андрей Белоусов. По итогам встречи Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию. До начала переговоров они отказались отвечать на вопросы журналистов.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные СМИ находятся в состоянии помешательства из-за того, что Путина встретили в США с красной ковровой дорожкой. Перед рукопожатием Трамп несколько раз похлопал в ладоши. Над головами лидеров и прессы пролетел американский стелс-бомбардировщик в сопровождении истребителей ВВС США.