Белый дом опубликовал видео со встречи Путина и Трампа
Белый дом опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео с первой встречи президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина.
Видеоролик, смонтированный под эпическую музыку, длится всего 17 секунд. Президенты жмут друг другу руку, вместе идут по красной ковровой дорожке в сторону стенда для фотографии.
До этого Белый дом выкладывал в соцсеть две фотографии со встречи Трампа и Путина. На первой они запечатлены перед самым началом переговоров. Фотография подписана: «В поисках мира». На второй фотографии лидеры идут рядом по красной ковровой дорожке. В посте Белый дом назвал встречу «исторической».
Сейчас в Анкоридже на Аляске проходят переговоры РФ и США в узком формате «три на три» с участием президентов, главы МИД России Сергея Лаврова, помощника президента РФ Юрий Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча длится уже около 2,5 часов. По итогам встречи главы государств должны провести совместную пресс-конференцию.