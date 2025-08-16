Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Секретная служба США проводит учения на фоне переговоров Путина и Трампа

Ведомости

Секретная служба США проведет плановые учения по отработке угроз в Белом доме, пока президент Дональд Трамп встречается с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет The Hill.

«Жители могут слышать имитацию стрельбы из Белого дома, поэтому не стоит тревожиться. Все дороги будут доступны для проезда, но некоторые тротуары вдоль комплекса Белого дома будут перекрыты», – говорится в сообщении.

Служба в ходе учений выполняет двойную задачу: охрана президента и проведение расследования потенциальных угроз. The Hill указывает, что эти регулярные учения призваны «поддерживать агентов в состоянии боевой готовности и бдительности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств».

Как встретились Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске

Политика / Международные отношения

13 июля 2024 г. в городе Батлер в Пенсильвании Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. Стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. ФБР расследовало инцидент как покушение на убийство. 

15 августа этого года в городе Анкоридж, штат Аляска проходит саммит лидеров РФ и США, организованный всего на неделю. Главная тема встречи – урегулирование российско-украинского конфликта. Трамп заявлял, что рассчитывает на достижение прекращения огня по итогам переговоров с Путиным.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных