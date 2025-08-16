Секретная служба США проводит учения на фоне переговоров Путина и Трампа

13 июля 2024 г. в городе Батлер в Пенсильвании Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. Стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. ФБР расследовало инцидент как покушение на убийство.