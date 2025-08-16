Секретная служба США проводит учения на фоне переговоров Путина и Трампа
Секретная служба США проведет плановые учения по отработке угроз в Белом доме, пока президент Дональд Трамп встречается с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет The Hill.
«Жители могут слышать имитацию стрельбы из Белого дома, поэтому не стоит тревожиться. Все дороги будут доступны для проезда, но некоторые тротуары вдоль комплекса Белого дома будут перекрыты», – говорится в сообщении.
Служба в ходе учений выполняет двойную задачу: охрана президента и проведение расследования потенциальных угроз. The Hill указывает, что эти регулярные учения призваны «поддерживать агентов в состоянии боевой готовности и бдительности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств».
13 июля 2024 г. в городе Батлер в Пенсильвании Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. Стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. ФБР расследовало инцидент как покушение на убийство.
15 августа этого года в городе Анкоридж, штат Аляска проходит саммит лидеров РФ и США, организованный всего на неделю. Главная тема встречи – урегулирование российско-украинского конфликта. Трамп заявлял, что рассчитывает на достижение прекращения огня по итогам переговоров с Путиным.