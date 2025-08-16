Переговоры Путина и Трампа в составе «три на три» завершились

Как ожидалось, после переговоров в узком составе «три на три» (от РФ: Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков; от США: Трамп, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф) состоятся переговоры в расширенном составе. В Анкоридже также находятся министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны Вашингтона: министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и министр обороны Пит Хегсет.