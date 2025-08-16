Трамп: Лукашенко положительно настроен на саммит России и США

«Он отнесся к этому очень позитивно. Он дружит с президентом Путиным, как вы знаете, они очень близкие соседи, работают вместе, и он считает, что президент Путин хочет заключить сделку, – сказал Трамп. – Он хочет остановить эти ужасные убийства. Он сам об этом сказал. Он отметил, что ситуация ужасная. Также он заявил, что испытывает большое уважение ко мне и к нашей стране, но не питал особого уважения к нашей стране при одном другом лидере, и я могу это понять, потому что тогда никто его не испытывал».