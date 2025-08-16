Трамп: Лукашенко положительно настроен на саммит России и США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора лидер Белоруссии Александр Лукашенко проявил очень позитивный настрой по вопросу саммита России и США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Bews перед встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
«Он отнесся к этому очень позитивно. Он дружит с президентом Путиным, как вы знаете, они очень близкие соседи, работают вместе, и он считает, что президент Путин хочет заключить сделку, – сказал Трамп. – Он хочет остановить эти ужасные убийства. Он сам об этом сказал. Он отметил, что ситуация ужасная. Также он заявил, что испытывает большое уважение ко мне и к нашей стране, но не питал особого уважения к нашей стране при одном другом лидере, и я могу это понять, потому что тогда никто его не испытывал».
15 августа Трамп поговорил с Лукашенко по телефону.
Трамп написал в соцсети Truth Social, что во время беседы с Лукашенко обсудил с ним освобождение 1300 заключенных. Президент США назвал диалог «очень хорошим» и объяснил, что целью звонка было выразить благодарность президенту Белоруссии за освобождение 16 заключенных.