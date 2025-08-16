Трамп заявил, что введет вторичные санкции против России, если придется
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные санкции против России при необходимости, хотя надеется, что этого удастся избежать. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Если я введу так называемые вторичные санкции или вторичные пошлины, это, как вы понимаете, будет очень разрушительно для них [России]. Если придется – я это сделаю. Возможно, делать этого не придется», – сказал Трамп.
14 августа Трамп заявил, что санкции против Москвы обязательно будут рассмотрены, если саммит США и России на Аляске окажется неудачным.
Трамп предупреждал, что Москва столкнется с серьезными мерами со стороны Вашингтона, если во время саммита на Аляске не будут достигнуты договоренности по Украине.
Представитель Белого дома Кэролайн Левитт 14 августа заявила, что Трамп не хочет вводить новые антироссийские санкции. По ее словам, у американского главы есть множество инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что рассчитывает на дипломатию и переговоры при урегулировании российско-украинского конфликта.
Встреча Путина и Трампа проходит в американском Анкоридже, Аляска. Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.