Трамп: у США и России большой потенциал для экономического сотрудничества
Президент США Дональд Трамп отметил, что США и Россия обладают большим потенциалом для развития успешного экономического сотрудничества. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News перед саммитом на Аляске.
«Знаете, у России очень ценная территория. У нас есть огромный потенциал для того, чтобы построить отличные отношения, в том числе деловые», – сказал Трамп.
Встреча Путина и Трампа проходит в американском Анкоридже, Аляска. Главной темой стал поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.