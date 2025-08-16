Кремль: скоро начнется пресс-конференция президентов России и США

Встреча началась около 22:20 мск (11:20 по местному времени). Президенты сначала провели 10-минутный разговор один на один в лимузине Трампа (по дороге из аэропорта), а затем начали официальную часть саммита в присутствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника президента РФ Юрий Ушакова, а также госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.