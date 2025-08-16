Кремль: скоро начнется пресс-конференция президентов России и США
Скоро начнется пресс-конференция президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, сообщили в Telegram-канале Кремля.
Лидеры вели переговоры около трех часов.
Встреча началась около 22:20 мск (11:20 по местному времени). Президенты сначала провели 10-минутный разговор один на один в лимузине Трампа (по дороге из аэропорта), а затем начали официальную часть саммита в присутствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника президента РФ Юрий Ушакова, а также госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
Саммит проходит в американском Анкоридже, Аляска. Главной темой является поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.