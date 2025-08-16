Дарчиев: саммит ускорит работу по восстановлению авиасообщения между РФ и США
Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может ускорить работу над восстановлением прямого авиасообщения между странами, заявил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Он рассказал, что российская сторона уже подготовила соответствующие документы, и они сейчас обсуждаются.
Даричев отметил, что дипломатические вопросы пока идут без больших прорывов.
«Вы сами видите, что перемены происходят очень-очень медленно», – сказал он, добавив, что лидеры могут ускорить работу над восстановлением отношений между Россией и США.
Кремль сообщал, что скоро начнется пресс-конференция Путина и Трампа. Встреча продлилась 2 часа 45 минут. Помимо лидеров РФ и США, на переговорах присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивен Уиткофф.