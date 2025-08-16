Путин: Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины
Россия согласна работать над вопросом обеспечения безопасности Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Безопасность Украины, безусловно, должна быть обеспечена, и Россия готова работать над этим», – сказал он.
Обеспечение безопасности Украины было главным условием Киева на переговорах по урегулированию конфликта. Украинская сторона рассчитывала, что такой гарантией может стать вступление страны в НАТО.
Politico со ссылкой на источники писало, что Трамп во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что готов предоставить Киеву гарантии безопасности вне рамок НАТО.