Politico: Трамп готов предоставить Киеву гарантии безопасности вне рамок НАТО

При этом глава Белого дома подчеркнул, что гарантии будут предоставлены не в рамках НАТО. Только в этом случае Вашингтон действительно может «сыграть определенную роль» в предоставлении Украине «средств сдерживания». Это может произойти уже после достижения соглашения о прекращении огня.