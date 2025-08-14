Politico: Трамп готов предоставить Киеву гарантии безопасности вне рамок НАТО
Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что готов предоставить Киеву гарантии безопасности, сообщило издание Politico со ссылкой на три источника, в числе которых европейский дипломат, британский чиновник и еще один человек, знакомый с содержанием звонка.
При этом глава Белого дома подчеркнул, что гарантии будут предоставлены не в рамках НАТО. Только в этом случае Вашингтон действительно может «сыграть определенную роль» в предоставлении Украине «средств сдерживания». Это может произойти уже после достижения соглашения о прекращении огня.
Зеленский после встречи с Трампом также заявлял, что Украина и Евросоюз (ЕС) согласовали пять принципов, при которых возможно перемирие. Politico в их числе называло переговоры о территориальных уступках только при условии устойчивого перемирия, компенсацию ущерба, гарантии безопасности, сохранение санкций, возвращение военнопленных и детей. Зеленский вновь предложил организовать трехстороннюю встречу с участием Трампа и президента РФ Владимира Путина.
Саммит РФ – США должен пройти 15 августа на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.