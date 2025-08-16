Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске
Президент России Владимир Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске, передает «РИА Новости».
Могилы находятся на кладбище Форт-Ричардсон расположен неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Путин посетил кладбище вскоре после встречи с президентом США Дональдом Трампом. 15 августа стороны переговорили в Анкоридже в формате «три на три», где главной темой обсуждения стало прекращение огня на Украине.
Российский лидер по итогам встречи вновь заявил, что Москва готова обсуждать урегулирование конфликта, а президент США уточнил, что сегодня сделки достичь не удалось.