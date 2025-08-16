Владимир Путин покидает Аляску

Перед тем, как покинуть Аляску после саммита, Путин возложил цветы на мемориальном кладбище «Форт Ричардсон», где захоронены советские летчики и моряки, обеспечивавшие поставки техники по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны. Также Путин встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему икону преподобного Германа Аляскинского, который почитается как православный покровитель Америки.