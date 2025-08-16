Владимир Путин покидает Аляску
Президент России Владимир Путин покидает Аляску после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
В Telegram-канале Кремля опубликовано видео садящегося в самолет президента. Также там сообщается, что рабочий визит Путина завершен. На трапе российский лидер остановился, помахал на прощание рукой и поклонился в знак благодарности.
Перед тем, как покинуть Аляску после саммита, Путин возложил цветы на мемориальном кладбище «Форт Ричардсон», где захоронены советские летчики и моряки, обеспечивавшие поставки техники по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны. Также Путин встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему икону преподобного Германа Аляскинского, который почитается как православный покровитель Америки.
15 августа на Аляске состоялся саммит Россия – США, который прошел в узком составе «три на три» и продлился 2 часа 45 минут.