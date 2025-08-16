Мелания Трамп передала через президента США письмо Путину
Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп передала российскому лидеру письмо, в котором рассказала о «тяжелом положении детей на Украине и в России». Об этом со ссылкой на представителей Белого дома пишет Reuters.
Трамп, по данным источников агентства, лично вручил письмо Путину во время их переговоров на Аляске. Сама жена американского президента не участвовала в поездке. Содержание письма не разглашается, но известно, что в нем есть упоминания якобы о «похищениях детей» в результате российско-украинского конфликта.
Украинская делегация в июне на переговорах в Стамбуле передала российской стороне список украинских детей, которых требует вернуть. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обязуется выяснить судьбу каждого ребенка из списка, в котором значатся 339 фамилий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого заявила, что в России нет похищенных украинских детей, а более 100 несовершеннолетних нашлись в Германии.