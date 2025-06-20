Захарова: более 100 якобы похищенных РФ украинских детей нашлись в Германии
Более 100 украинских детей, якобы похищенных российской стороной, нашлись в Германии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Она рассказала, что в европейских странах детей изымают из украинских семей и отбирают у родителей. При этом, по словам дипломата, страны Северной Европы говорят о том, что они не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории.
2 июня в Турции состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась более часа. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, участвовавший в ней, сообщил, что украинская сторона передала российской делегации список украинских детей, которых требует вернуть.
Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что Россия обязуется выяснить судьбу каждого ребенка из списка, предоставленного Украиной. По словам Мединского, в списке значатся 339 фамилий. Он также подчеркнул, что дети могут находиться не только в России, но и на территории Украины, Норвегии или других стран.
Захарова 6 июня заявила, что в России нет похищенных украинских детей. Она подчеркнула, что этот тезис должен быть отправной точкой в обсуждении темы детей в последующих контактах с украинской стороной.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках ПМЭФа рассказала, что российская сторона готовит свой список детей, которые находятся на территории Украины, для их воссоединения с семьями. «Мы в обратку тоже готовим список, потому что это неверно, что они нам предоставляют списки, – это же двусторонний процесс», – сказала она.