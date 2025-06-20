Захарова: более 100 якобы похищенных РФ украинских детей нашлись в Германии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках ПМЭФа рассказала, что российская сторона готовит свой список детей, которые находятся на территории Украины, для их воссоединения с семьями. «Мы в обратку тоже готовим список, потому что это неверно, что они нам предоставляют списки, – это же двусторонний процесс», – сказала она.