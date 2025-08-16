Трамп: Путин заявил о невозможности честных выборов с голосованием по почте
Президент России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске поделился с американским лидером Дональдом Трампом своим мнением о несовершенстве американской избирательной системы, которое могло привести к проигрышу действующего президента на выборах 2020 г. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Он сказал: "Вы проиграли из-за голосования по почте". Это были сфальсифицированные выборы... Владимир Путин, умный человек, сказал: "Честные выборы невозможны с голосованием по почте". И добавил: "Ни одна страна в мире сейчас этим не пользуется"», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы увидеть реформу избирательной системы (цитата по «РИА Новости»).
После голосования 2020 г., после которого победу одержал бывший вице-президент страны Джо Байден, Трамп говорил, что выборы были сфальсифицированы и коррумпированы. Команда политика считала, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. 6 января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.
После победы на выборах 2024 г. Трамп подписал указ, согласно которому избиратели будут обязаны доказать, что являются гражданами США и не пытаются помешать подсчету бюллетеней, отправленных по почте после дня выборов.