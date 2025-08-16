Трамп: Путин заявил о невозможности честных выборов с голосованием по почте

После голосования 2020 г., после которого победу одержал бывший вице-президент страны Джо Байден, Трамп говорил, что выборы были сфальсифицированы и коррумпированы. Команда политика считала, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. 6 января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.