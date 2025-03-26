Трамп ужесточит требования к регистрации избирателей на выборах

Трамп ужесточит требования к регистрации избирателей на выборахТакое решение не позволит иностранным государствам вмешиваться в выборы США, считают в Белом доме
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому избиратели будут обязаны доказать, что являются гражданами США и не пытаются помешать подсчету бюллетеней, отправленных по почте после дня выборов, сообщает агентство Reuters.
В 2024 г. палата представителей, контролируемая республиканцами, одобрила законопроект, запрещающий лицам, которые не являются гражданами США, регистрироваться для голосования на выборах. Нынешний указ Белого дома направлен на достижение аналогичных целей.
Группы по защите избирательных прав тогда утверждали, что этот законопроект может лишить прав избирателей, которые не имеют доступа к паспортам или другим необходимым удостоверениям личности. Представители одной из подобных групп отмечали, что около 146 млн американцев не имеют паспортов, а, согласно исследованию юридического факультета Нью-Йоркского университета, 9% граждан США (около 21,3 млн человек), имеющих право голоса на выборах, не имеют «легкодоступных» документов, подтверждающих имеющееся гражданство.
По информации агентства, указ также направлен на то, чтобы лишить штаты, которые не выполняют указанные требования, федерального финансирования. Белый дом утверждает, что такое решение не позволит иностранным государствам вмешиваться в выборы США.
«Мы должны привести в порядок наши выборы. Эта страна больна из-за выборов, фальшивых выборов и плохих выборов, мы собираемся исправить это так или иначе», – заявил Трамп, подписывая соответствующий документ в Белом доме.
Как сообщает Reuters, указ главы США требует от министра внутренней безопасности обеспечить администрации государства доступ к системам, которые проверяют гражданство или иммиграционный статус людей, регистрирующихся для голосования. Он также предписывает министерству внутренней безопасности и администратору из департамента эффективности правительства США (DOGE) проверять списки избирателей, при необходимости используя повестку в суд, чтобы убедиться, что они соответствуют федеральным требованиям.
После своей инаугурации в январе 2025 г. Трамп подписал рекордное число указов. Американское издание Axios отмечало, что президент США перестраивает правительство с помощью «шоковой терапии». Среди исполнительных указов Трампа, подписанных в первые дни его президентства, – объявление чрезвычайной ситуации на границе США и Мексики, отмена выдачи гражданства Америки по праву рождения, признание в США двух полов – мужского и женского, указы, затрагивающие работу государственных служащих, и многие другие.