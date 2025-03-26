Трамп ужесточит требования к регистрации избирателей на выборах

Группы по защите избирательных прав тогда утверждали, что этот законопроект может лишить прав избирателей, которые не имеют доступа к паспортам или другим необходимым удостоверениям личности. Представители одной из подобных групп отмечали, что около 146 млн американцев не имеют паспортов, а, согласно исследованию юридического факультета Нью-Йоркского университета, 9% граждан США (около 21,3 млн человек), имеющих право голоса на выборах, не имеют «легкодоступных» документов, подтверждающих имеющееся гражданство.