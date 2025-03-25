Трамп подписал указ о рассекречивании расследования ФБР о его якобы связях с РФ
Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании всех файлов ФБР, связанных с расследованием его предполагаемых связей с Россией, которое проходило под кодовым названием «Crossfire Hurricane».
«Crossfire Hurricane» («Перекрестный огонь урагана») – это название расследования, которое ФБР запустило в 2016 г. для изучения предполагаемых связей избирательного штаба Трампа с Россией.
В 2016 г. после победы Трампа на президентских выборах в США демократическая партия заподозрила его в связях с Россией. Оппоненты Трампа также указывали на возможное вмешательство Москвы в избирательные процессы в США.
Расследование завершилось в 2019 г., когда бывший специальный прокурор Роберт Мюллер передал свой отчет в министерство юстиции. В документе указывалось, что следствие не установило фактов сговора или координации действий между членами предвыборного штаба Трампа и российским правительством во время кампании 2016 г.