Трамп подписал указ о рассекречивании расследования ФБР о его якобы связях с РФ

Расследование завершилось в 2019 г., когда бывший специальный прокурор Роберт Мюллер передал свой отчет в министерство юстиции. В документе указывалось, что следствие не установило фактов сговора или координации действий между членами предвыборного штаба Трампа и российским правительством во время кампании 2016 г.