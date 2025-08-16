Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил признательность российским артистам за концерт в Пхеньяне, приуроченный к 80-й годовщине освобождения Корейского полуострова. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Выступление 15 августа, как отметил лидер Северной Кореи, внесло «своеобразный вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы». Концерт также послужил укреплению братских уз между народами двух стран, указал Ким Чен Ын.
Концерт посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который 13 августа прибыл в республику во главе делегации нижней палаты парламента по приглашению Верховного народного собрания (парламента) страны. Кроме того, по данным ЦТАК, выступление российских артистов посмотрели министр иностранных дел и министр культуры КНДР, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР, «деятели искусства и литераторы художественных коллективов всех уровней», а также педагоги и учащиеся художественных учебных заведений и жители Пхеньяна.
В день освобождения Кореи выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). В состав делегации Министерства культуры РФ также вошли ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Минобороны. По данным ЦТАК, артисты исполнили в том числе песни о великой Отечественной войне, а Shaman выступил с песнями «Моя Россия», «Встанем» и др.