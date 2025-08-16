Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне

Концерт посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который 13 августа прибыл в республику во главе делегации нижней палаты парламента по приглашению Верховного народного собрания (парламента) страны. Кроме того, по данным ЦТАК, выступление российских артистов посмотрели министр иностранных дел и министр культуры КНДР, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР, «деятели искусства и литераторы художественных коллективов всех уровней», а также педагоги и учащиеся художественных учебных заведений и жители Пхеньяна.