Путин после визита на Аляску посетил Чукотку
Президент России Владимир Путин после визита на Аляску посетил с рабочей поездкой Чукотку, где встретился с губернатором округа Владиславом Кузнецовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестей».
«Владимир Путин проводит встречу с губернатором Чукотского автономного округа», – говорится в сообщении.
15 августа президент РФ провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом. Встреча продлилась почти три часа. До визита на Аляску Путин посетил Магадан, где осмотрел спорткомплекс «Президентский» и провел совещание по реализации мастер-плана развития города. В рамках рабочей поездки в Магадан глава государства также посетил завод «Омега Си», где ему представили местную продукцию. Путин подчеркнул необходимость тщательно проанализировать итоги мастер-планов дальневосточных городов и определить проблемные вопросы для дальнейшей работы.