Путин после визита на Аляску посетил Чукотку

15 августа президент РФ провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом. Встреча продлилась почти три часа. До визита на Аляску Путин посетил Магадан, где осмотрел спорткомплекс «Президентский» и провел совещание по реализации мастер-плана развития города. В рамках рабочей поездки в Магадан глава государства также посетил завод «Омега Си», где ему представили местную продукцию. Путин подчеркнул необходимость тщательно проанализировать итоги мастер-планов дальневосточных городов и определить проблемные вопросы для дальнейшей работы.