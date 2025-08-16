Ушаков пока не знает, когда пройдет новая встреча Путина и Трампа
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ему пока неизвестно, когда состоится следующая встреча российского главы Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
«Пока не знаю. Сейчас же президент США сказал о том, что он созвонится с коллегами, обсудит с ними итоги нынешних переговоров, а потом будем решать, что делать дальше», – подчеркнул Ушаков в комментарии Первому каналу.
15 августа в Анкоридже прошла встреча Путина и Трампа. Она продлилась 2 часа 45 минут. Главной темой переговоров было урегулирование российско-украинского конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский не присутствовал на саммите.
После переговоров президенты России и США вышли к прессе с заявлениями. Трамп поблагодарил российскую делегацию и Путина за продуктивную встречу и добавил, что будет общаться с президентом России очень скоро и надеется увидеться с ним. Путин предложил в следующий раз провести встречу в Москве. Трамп назвал это предложение очень интересным и сказал, что «это вполне возможно».