Ушаков пока не знает, когда пройдет новая встреча Путина и Трампа

После переговоров президенты России и США вышли к прессе с заявлениями. Трамп поблагодарил российскую делегацию и Путина за продуктивную встречу и добавил, что будет общаться с президентом России очень скоро и надеется увидеться с ним. Путин предложил в следующий раз провести встречу в Москве. Трамп назвал это предложение очень интересным и сказал, что «это вполне возможно».