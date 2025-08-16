Медведев: встреча на Аляске доказала возможность переговоров без условий
Встреча на Аляске российского и американского лидеров доказала возможность переговоров одновременно с продолжением спецоперации на Украине, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в пяти пунктах обозначил главные результаты встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В частности, саммитом был восстановлен «спокойный, без ультиматумов и угроз» полноценный механизм встреч на высшем уровне. Путин, как напомнил зампред Совбеза, подробно изложил президенту США условия Москвы по завершению конфликта на Украине, глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию.
«Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО», – написал Меведев.
Главным же итогом встречи стало то, что обе стороны «прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу», считает Медведев.
Лидеры встретились 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон, общение с участием министров в формате «три на три» продлилась 2 часа 45 минут. Путин на пресс-конференции заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере, и выразил надежду, что в Киеве и в Европе не станут чинить препятствий наметившемуся прогрессу в урегулировании. По словам Трампа, по многим вопросам были достигнуты соглашения, но «сделки пока нет».